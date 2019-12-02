Лидеры России и Китая запустят сегодня газопровод «Сила Сибири»

Церемония пройдет в режиме телемоста с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина. Новый трубопровод будет обеспечивать поставки газа с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок, и на экспорт в Китай. По мнению критиков проекта, газопровод окупится не раньше, чем через 30 лет после ввода в эксплуатацию. Сторонники настаивают, что подобного рода проекты редко приносят быстрый коммерческий эффект.