Лидеры России и Китая запустят сегодня газопровод «Сила Сибири»

Церемония пройдет в режиме телемоста с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина. Новый трубопровод будет обеспечивать поставки газа с месторождений Восточной Сибири на внутренний российский рынок, и на экспорт в Китай. По мнению критиков проекта, газопровод окупится не раньше, чем через 30 лет после ввода в эксплуатацию. Сторонники настаивают, что подобного рода проекты редко приносят быстрый коммерческий эффект.
2019-12-02T01:04:00+03:00
2019-12-02T01:05:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546951-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:04, 02 декабря 2019
Загрузка комментариев...