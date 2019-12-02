Санкции США против газопровода «Северный поток -2» коснутся компаний-участников проекта

Как пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники, ряду европейских компаний ограничат доступ на американский рынок. Ограничения, по сведениям издания, могут ввести до конца года. Положение о санкциях добавят в законопроект о военном бюджете США. Их целью, по словам собеседника газеты, является полное прекращение строительства. «Северный поток-2», по которому российский газ должен поставляться по дну Балтийского моря в Европу, планируют запустить в середине следующего года.
2019-12-02T01:04:00+03:00
2019-12-02T01:04:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 02 декабря 2019
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