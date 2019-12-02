В Париже сегодня простятся с 13-ю военными, которые неделю назад погибли в Мали

Это были самые масштабные единовременные потери французской армии почти за 40 лет.

С погибшими простятся на центральном дворе Дома инвалидов. Церемонию в центре Парижа возглавит президент Франции Эммануэль Макрон. Ранее в твиттере он выразил соболезнования родным военных и отметил, что они пожертвовали собой, защищая французов. Инцидент произошёл неделю назад в Мали в регионе на границе с Нигером и Буркина-Фасо. Во время операции против радикальных исламистов в тёмное время суток в небе столкнулись два вертолёта с военными. Погибли 6 офицеров, столько же сержантов и старший капрал. Ряд французских СМИ и оппозиция подвергли критике власти. Отметив, что им не удалось выполнить основные задачи в ходе операции в африканской стране, которая длится почти 7 лет. За это время Париж не смог восстановить суверенитет Мали на севере страны, считают критики Макрона. Кроме того угроза исламистов распространилась на другие государства Африки, в том числе Буркина-Фасо. Снова зазвучали призывы к выводу французских военных из Мали.

Президент страны Ибрагим Бубакар Кейта выразил солидарность с Францией после гибели военных.