Артем Дзюба спокойно отнесся к оскорбительным выкрикам в свой адрес с трибун во время игры с московским «Спартаком»

Матч 18-го тура чемпионата России состоялся в Петербурге на «Газпром-Арене». Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Во время матча из сектора фанатов «Спартака» были слышны оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также фанаты болельщики вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес нападающего. «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», — сказал Дзюба журналистам после игры.
2019-12-01T23:02:00+03:00
2019-12-01T23:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 01 декабря 2019
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