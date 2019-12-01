Артем Дзюба спокойно отнесся к оскорбительным выкрикам в свой адрес с трибун во время игры с московским «Спартаком»

Матч 18-го тура чемпионата России состоялся в Петербурге на «Газпром-Арене». Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 1:0. Во время матча из сектора фанатов «Спартака» были слышны оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы. Также фанаты болельщики вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес нападающего. «Пока одни лают и хрюкают, другие побеждают», — сказал Дзюба журналистам после игры.