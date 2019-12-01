Администрация поселка Сарапулка в Свердловской области решила взимать с жителей плату за воду из колонки

Как сообщил изданию URA.ru глава поселка Александр Каюмов, установка платной колонки — мера вынужденная, потому что вода в ней очень хорошего качества, а от желающих набрать ее нет отбоя. По словам главы поселка, кубометр воды стоит 43 рубля, вода отпускается по безналичному расчету при помощи специальной карты.