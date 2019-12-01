Z Архив новостей новости
5 22 6 1448
23:02, 01 декабря 2019

Администрация поселка Сарапулка в Свердловской области решила взимать с жителей плату за воду из колонки

Как сообщил изданию URA.ru глава поселка Александр Каюмов, установка платной колонки — мера вынужденная, потому что вода в ней очень хорошего качества, а от желающих набрать ее нет отбоя. По словам главы поселка, кубометр воды стоит 43 рубля, вода отпускается по безналичному расчету при помощи специальной карты.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 355 6 26679 27.11
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Понимаем ли мы, что такое русскоязычный мир? Когда иностранец задумывается о нашей культуре и истории — это хорошо, но когда он делает это на русском языке — это делает его частью русского мира. А кто, как не мы, должны его беречь и развивать для наших потомков?..

5 105 6 7922 28.11
Kобщество, русский язык, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Сейчас мы свидетели чудовищного, совершенно безосновательного, на мой взгляд, доноса со стороны Елены Ямпольской на Театр.doc; доноса причем, насколько я могу судить, с чужих слов. Кошмар, это омерзительно…

5 92 6 9174 29.11
#слушать 01:45:40 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kлитература, культура, общество, видео, передачи
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

США продолжают мешать Это и есть суть американской позиции — «не нужно». Циничной и деструктивной. Любой ценой оторвать от России Украину, привязав ее к себе. Пусть и ценой продолжающегося конфликта в Донбассе…

5 219 6 23411 28.11
Kсша, рф, украина, донбасс, политика, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

+ Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Я буду участвовать в выборах председателя партии «Яблоко» Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну…

5 112 6 12967 25.11
8читать ;смотреть
Kяблоко, партии, политика, видео, мнения
Голосование
5 61 6 7565 27.11
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Россия: Европа или Азия? Россия: Европа или Азия? Кто-то видит в «особом пути» России благо, а кто-то — трагедию. Так что же такое Россия на самом деле?..

5 67 6 9057 30.11
8читать ;смотреть
Kистория, общество, рф, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Плохим танцорам США мешают Все, что случилось с Россией, ее власти устроили сами. Не только Путин…

5 130 6 17536 28.11
Kполитика, внешняя политика, власть, государство, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы никому не позволим подорвать изнутри основы Великой России! Запад пытается любыми путями навязать нам безнравственность, разрушить устои русского и других народов России, для которых крепкая семья, национальная культура играют особую роль…

5 337 6 46752 29.11
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Майнильский инцидент Ответственность за провокацию была возложена на Финляндию. Инцидент стал формальным поводом для начала советско-финской (Зимней) войны 1939-40 годов…

5 83 6 12466 08:53
Kистория, финляндия, ссср, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Будем и дальше развивать МЦД Для более тщательной наладки билетной системы #ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным…

5 59 6 8935 25.11
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Поддержка системных партий под разными этикетками ни к чему не приводит Ради этих денег и пересажали всю настоящую оппозицию летом, избили тысячи людей, завели московское дело и продолжают ломать судьбы в судах и тюрьмах…

5 53 6 9316 27.11
Kполитика, экономика, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Главные распространители фейков — государственные и окологосударственные пропагандисты Невидимый, но давно заслуженный знак «антипремии Юлиуса Штрейхера» навсегда отпечатан у них на лбу…

5 57 6 10177 29.11
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Молодежь никуда бежать не собирается Даже те, кто уезжают, делают это для изучения языков, каких-то технологий, получения специальности, но не с целью приобрести новую «Родину»...

5 209 6 37304 27.11
Kполитика, общество, молодежь, эмиграция, мнения
Блоги

Видео дня

+ Путин? Навальный? Шойгу? Путин? Навальный? Шойгу? Прохожие о следующем президенте / SOS ОПРОС…

5 28 6 5277 30.11
Kопросы, рейтинги, мнения
Блоги

Кусок эфира

Ян Рачинский: Мы иностранные агенты, как раньше говорили — враги народа Этот закон вызывает даже не раздражение, а брезгливость. Потому что он до такой степени безграмотно и дурно написан, я не понимаю, как его могли пропустить через профильные комитеты…

5 30 6 5649 27.11
Kобщество, законы, передачи, события

Популярное за неделю

Новости

В России с сегодняшнего дня вступают в силу сразу несколько новых законов и правил В ряд вузов вернется распределительная система, изменятся правила маркировки товаров, нововведения ожидают и работу операторов сотовой связи…

5 35 6 41522
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Цап-Царап Первый прибыл. Он обозвал всех присутствующих словоблудами, конъюнктурщиками, приставшими к статусу правящей партии… Он вызвал несколько недоуменный шорох в зале, когда сказал о том, что единороссы готовы сдать страну…

5 73 6 110947 27.11
#слушать 49:32 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Вы хотите уехать из России?
5 354 6 26659 27.11
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Реанимировать невозможно. Тут даже Путин бессилен Крымчане были просто в шоке от такой новости, все были уверены, что Сергей Аксёнов уже давно видный единоросс, так как на последних крымских выборах возглавлял список «Единой России» в Крыму!..

5 186 6 233713 25.11
Kединая россия, политика, власть, путин, крым, аксенов, мнения
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Ну так пожалуйста, ты же не только сталинистка, ты же театровед. Ну давай вперед. Разберись. Она не посмотрела эти спектакли. Она сразу переправила в прокуратуру. Погано…

5 86 6 86754 28.11
#слушать 37:03 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, власть, культура, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8189553
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4281271

Сегодня в эфире