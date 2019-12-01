При попытке покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева погиб его трехлетний сын

Автомобиль депутата и известного на Украине ресторатора был обстрелян сегодня в Киеве. Сам Соболев не пострадал, но одна из пуль попала в ребенка, который ехал вместе с отцом. Мальчик умер в карете «скорой» по дороге в больницу. В Киеве введена специальная полицейская операция по поиску злоумышленника. Возбуждено уголовное дело. В облсовет Соболев избирался от «Блока Петра Порошенко».
2019-12-01T23:02:00+03:00
2019-12-01T23:04:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 01 декабря 2019
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