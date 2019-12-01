В августе этого года российские ВВС атаковали лагерь для перемещенных лиц вблизи города Хасс в Сирии

Во всяком случае, так утверждает The New York Times. По сведениям издания тогда погибли 19 мирных жителей. Газета подчеркивает, что лагерь находился в более чем в 10 километрах от линии боевых действий. При этом пилот за два часа совершил три вылета. Минобороны России эту публикацию пока никак не комментировало. В октябре The New York Times писала, что российская авиация весной 2019 года разбомбила четыре госпиталя на северо-западе Сирии. МИД и Минобороны категорически отвергли эти обвинения
2019-12-01T23:01:00+03:00
2019-12-01T23:03:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 01 декабря 2019
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