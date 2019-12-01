Число жертв аварии с участием туристического автобуса в Тунисе выросло до 24

Об этом сообщил информационный портал «Вебдо» со ссылкой на источник в кризисном штабе. С учетом тяжелых травм у ряда пострадавших, число жертв может еще увеличиться. На месте смертельного ДТП сегодня побывал президент Туниса Каис Саид и премьер-министр Юсеф Шахед. По имеющимся данным, автобус перевернулся на дороге и скатился по крутому склону у населенного пункта Амдун. В качестве основной версии ДТП следствие рассматривает превышение водителем допустимой скорости на опасном участке трассы. В автобусе находились 43 пассажира. Россиян среди них не было.
2019-12-01T22:04:00+03:00
2019-12-01T22:07:25+03:00
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22:04, 01 декабря 2019
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