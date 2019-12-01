В Забайкалье ищут свидетелей смертельного ДТП на трассе Сретенск – Чита

Управление СК по Забайкальскому краю призывает свидетелей смертельного ДТП на трассе Сретенск – Чита обратиться в следственные органы. Следователи также рассчитывают на материалы видеорегистраторов автомобилистов, которые проезжали в районе падения рейсового автобуса с моста на лед замерзшей реки Куэнга.

В результате трагедии погибли 19 человек, более 20-ти пострадали. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, глава следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился в кратчайшие сроки установить причины трагедии.

Глава региона Александр Осипов, в свою очередь, обещает, что власти Забайкалья окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим

Часть пострадавших в автокатастрофе переведена на лечение в Читу.