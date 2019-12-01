«Зенит» на воем поле победил «Спартак» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. при этом хозяева с 50-й минуты играли вдесятером после удаления Магомеда Оздоева. Между тем, как передает Sport24, фанаты «Спартака» во время матча вновь развесили оскорбительные баннеры про Артема Дзюбу, а с трибун «Газпром Арены» звучали нецензурные выкрики в адрес нападающего. Источник вправоохранительных органах сообщил ТАСС, что к середине дня было задержано 86 болельщиков — 81 фанат «Спартака» и пять фанатов «Зенита». На всех составили административные протоколы о мелком хулиганстве и отпустили.