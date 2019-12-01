Израиль начинает планирование нового квартала для еврейских поселенцев в крупном палестинском городе Хевроне

Как пишет с «Таймс оф Израэл», соответствующе распоряжение отдал Министр обороны Израиля Нафтали Беннет. Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния.
2019-12-01T21:01:00+03:00
2019-12-01T21:02:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 01 декабря 2019
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