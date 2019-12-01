Израиль начинает планирование нового квартала для еврейских поселенцев в крупном палестинском городе Хевроне

Как пишет с «Таймс оф Израэл», соответствующе распоряжение отдал Министр обороны Израиля Нафтали Беннет. Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования длящегося десятилетия палестино-израильского противостояния.