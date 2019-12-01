Следователи ищут свидетелей аварии: Рейсовый автобус Сретенск – Чита сегодня рухнул с моста

Рейсовый автобус Сретенск – Чита сегодня рухнул с моста в замерзшую реку Куэнга в Забайкалье. Как сообщил ТАСС официальный представитель регионального управления СК Егор Марков, следствие обращается за помощью ко всем очевидцам этого ДТП, ко всем автовладельцам, проезжавшим в момент аварии по указанном участку дороги и имеющим регистраторы в автомобилях. Конфиденциальность гарантируется. Свидетели могут найтись и среди местных жителей.