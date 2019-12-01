На берег реки Темзы в Лондоне выбросило кита из семейства полосатиков

Как пишет Daily Mail, особь достигает в длину о 10 метров и весит 10 тонн. К моменту обнаружения кит был уже мертв. В настоящее время власти порта Лондона принимают меры, чтобы безопасно извлечь млекопитающее из под моста Бэттерси. Затем кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.