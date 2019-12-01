На берег реки Темзы в Лондоне выбросило кита из семейства полосатиков

Как пишет Daily Mail, особь достигает в длину о 10 метров и весит 10 тонн. К моменту обнаружения кит был уже мертв. В настоящее время власти порта Лондона принимают меры, чтобы безопасно извлечь млекопитающее из под моста Бэттерси. Затем кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.
2019-12-01T20:33:00+03:00
2019-12-01T20:33:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 01 декабря 2019
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