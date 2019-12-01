Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, — Горбачев

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и разрушить цивилизацию. Об этом в интервью CNN заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Бывший советский лидер заметил, что сейчас отношение двух стран хуже, чем были за все время после окончания холодной войны.
2019-12-01T20:32:00+03:00
2019-12-01T20:32:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 01 декабря 2019
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