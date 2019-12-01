Число ВИЧ-инфицированных в России, по последним данным Роспотребнадзора, составляет 1 млн человек. Такие данные Интерфакс сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ, академик Вадим Покровский. Этот показатель за первые шесть месяцев года года вырос на 47 тысяч человек. По словам ученого, параллельно росту числа инфицированных растет и смертность. В прошлом году от СПИДа умерли 37 тысяч человек.