Число ВИЧ-инфицированных в России, по последним данным Роспотребнадзора, составляет 1 млн человек. Такие данные Интерфакс сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ, академик Вадим Покровский. Этот показатель за первые шесть месяцев года года вырос на 47 тысяч человек. По словам ученого, параллельно росту числа инфицированных растет и смертность. В прошлом году от СПИДа умерли 37 тысяч человек.
2019-12-01T20:31:00+03:00
2019-12-01T20:32:10+03:00
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20:31, 01 декабря 2019
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