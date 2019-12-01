Россиян среди пострадавших в смертельном ДТП на севере Туниса нет

Об этом РИА сообщили российские дипломаты. По данным МВД страны, 22 человека погибли, 21 пострадал после того, как перевернулся и съехал в кювет туристический автобус. В нем находились 43 человека. Автобус ехал из столицы Туниса в направлении города Айн Дарахим.