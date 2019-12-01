Россиян среди пострадавших в смертельном ДТП на севере Туниса нет

Об этом РИА сообщили российские дипломаты. По данным МВД страны, 22 человека погибли, 21 пострадал после того, как перевернулся и съехал в кювет туристический автобус. В нем находились 43 человека. Автобус ехал из столицы Туниса в направлении города Айн Дарахим.
2019-12-01T20:31:00+03:00
2019-12-01T20:31:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546905-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 01 декабря 2019
Загрузка комментариев...