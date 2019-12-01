Все пострадавшие при падении рейсового автобуса с моста в Забайкальском крае являются местными жителями

Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Александр Осипов. По его словам, опознание погибших еще не завершилось, но те, чьи имена уже известны — также были местными. Губернатор добавил, что власти решают вопрос об объявлении траура и подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Рейсовый автобус Сретенск — Чита сегодня сорвался с моста на лед замершей реки Куэнга. Погибли 19 человек, 22 пострадали.
2019-12-01T20:30:00+03:00
2019-12-01T20:30:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546903-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 01 декабря 2019
Загрузка комментариев...