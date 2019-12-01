Почта России готова потратить почти 450 млн рублей на рекламу своих услуг, в частности мобильного приложения

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на материалы на портале госзакупок. За эти деньги почта России хочет, в частности, заказать видеоролики, в которых должны участвовать минимум две медийные персоны с общим количеством подписчиков в Instagram не менее миллиона человек и не менее 200 тысяч человек. Для съемок должны быть использованы квадрокоптеры и системы стабилизации камеры. Всего до 30 июня 2020 года должно быть произведено не менее 30 роликов о продуктах и услугах Почты России