Власти Забайкальского края опубликовали список жертв в результате ДТП с участием автобуса

Как передает РИА со ссылкой на пресс-службу губернатора региона, в перечне пока 15 имен, тела четырех человек еще не опознаны.

Четверо пострадавших в ДТП в Забайкалье, находящиеся в тяжелом состоянии пока останутся в Шилкинской и Нерчинской больницах. Сейчас они не транспортабельны. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Местных врачей в режиме телеконференции консультируют специалисты из Москвы. По данным пресс-службы, шестеро пострадавших вертолетами санавиации доставлены в краевую клиническую больницу Читы. Сразу после крушения на место происшествия выезжали врачи местных медучреждений, в т.ч. Центральной райбольницы города Шилка. Об этом РБК рассказал главврач Шилкинской ЦРБ Сергей Бянкин. В результате аварии, по последним данным, погибли 19 человек, более 20 пострадали.

Разбившийся в Забайкалье рейсовый автобус постоянно использовался для пассажирских перевозок. Все документы на него, по предварительным данным, были в порядке. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Осипов. По его словам, был исправен и мост , с которого сорвался автобус. Губернатор отметил, что окончательную оценку причинам ДТП даст следствие.