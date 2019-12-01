Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на 4 месяца за нарушение правил экипировки на церемонии награждения.

Как рассказал ТАСС главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев, на ЧМ в Нур-Султане в сентябре, на котором Садулаев стал четырехкратным победителем мировых первенств, 23-летний россиянин вышел на награждение в футболке с изображением имама Шамиля.