Полиция расследует нападение на защитника Хабаровского хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева

Он был доставлен в больницу с травмой головы. Как сообщил ТАСС представитель краевого УМВД, подозреваемый в причастности к нападению опрошен. Сейчас после судмедэкспертизы и установлении тяжести причиненного хоккеисту вреда будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Нападение на Кондратьева было совершено вчера. 36-летний спортсмен, защищая супругу, получил тяжелый удар по голове на парковке у одного из городских кафе.
2019-12-01T19:32:00+03:00
2019-12-01T19:33:05+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546881-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:32, 01 декабря 2019
Загрузка комментариев...