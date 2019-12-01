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19:32, 01 декабря 2019

Полиция расследует нападение на защитника Хабаровского хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева

Он был доставлен в больницу с травмой головы. Как сообщил ТАСС представитель краевого УМВД, подозреваемый в причастности к нападению опрошен. Сейчас после судмедэкспертизы и установлении тяжести причиненного хоккеисту вреда будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Нападение на Кондратьева было совершено вчера. 36-летний спортсмен, защищая супругу, получил тяжелый удар по голове на парковке у одного из городских кафе.



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