Полиция расследует нападение на защитника Хабаровского хоккейного клуба «Амур» Максима Кондратьева

Он был доставлен в больницу с травмой головы. Как сообщил ТАСС представитель краевого УМВД, подозреваемый в причастности к нападению опрошен. Сейчас после судмедэкспертизы и установлении тяжести причиненного хоккеисту вреда будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. Нападение на Кондратьева было совершено вчера. 36-летний спортсмен, защищая супругу, получил тяжелый удар по голове на парковке у одного из городских кафе.