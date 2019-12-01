Четверо пассажиров автобуса, находящиеся в тяжелом состоянии после ДТП в Забайкалье, не подлежат транспортации

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Они остаются в Шилкинской и Нерчинской больницах. Местных врачей в режиме телеконференции консультирую специалисты из Москвы. По данным пресс-службы, шестеро пострадавших вертолетами санавиации доставлены в краевую клиническую больницу Читы.

Сразу после крушения на месте происшествия работали врачи местных медучреждений,

В результате аварии, по последним данным, погибли 19 человек, более 20 пострадали. Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, не был застрахован. Об этом ТАСС сообщил источник в страховой отрасли. По словам собеседника агентства, в этом случае возмещение ущерба ляжет на перевозчика. Пассажирский выполнявший рейс по маршруту Чита – Сретенск упал с моста через реку Куэнга. По данным местных властей погибли 19 человек, включая водителя, 22 пассажира пострадали.