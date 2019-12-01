Кончина дирижера Мариса Янсонса – это «невосполнимая потеря для всего музыкального мира» – музыкальный критик Дудин

1 декабря. Кончина дирижера Мариса Янсонса — это «невосполнимая потеря для всего музыкального мира». Свои слова соболезнования высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» музыкальный критик Владимир Дудин.

«Это невосполнимая потеря, за этим человеком ушла эпоха историческая, эпоха дирижерская. Он был знаменит не только в России — это очень крупное дирижерское имя, которое очень много значит для музыкантов всего мира», — сказал он.

Его неоценимый вклад в искусство, добавил В.Дудин, можно понять по выдающимся записям, которые оставлены в большом количестве.

«Марис Янсонс — это не только крупное дирижерское имя, это еще и крупная личность, это большой и великий человек. И это не преувеличение. Многими музыкантами сегодня его кончина воспринята как личная потеря. Этот дирижер не умел оставаться просто формалистом в деловых отношениях, он всегда становился другом. К сожалению, многим планам его уже не суждено осуществиться. Этот человек буквально горел и боролся за жизнь до последних дней», — сказал В.Дудин.

Более десяти лет М.Янсонс возглавлял легендарный Королевский оркестр Концертгебау, более пятнадцати лет был во главе Симфонического оркестра Баварского радио.

Народный артист России, дирижер Марис Янсонс скончался в Петербурге в возрасте 76 лет. Церемония прощания с Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича 5 декабря в 10.30.