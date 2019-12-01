В эти минуты начинается матч чемпионата России по футболу между Зенитом и Спартаком, который обещает быть крайне напряженным не только в футбольном смысле.

Игра может стать продолжением конфликта спартаковских болельщиков с форвардом Зенита капитаном сборной России Артемом Дзюбой. Фанаты уже не первый матч устраивают обструкцию нападающему, применяя и ненормативную лексику. За скандирование во время игры с Уралом в адрес нападающего Спартак заплатил штраф в 100 тысяч рублей. Перед игрой в Петербурге местная полиция нейтрализовала болельщиков Спартака, чтобы не допустить столкновений с фанатами Зенита. Сообщается о массовых задержаниях. Что же до самой игры, то за Зенит с первых минут вместо Кузяева сыграет Шатов, а Спартак вернулся к составу, который приносило успех в предыдущих матчах. Шюррде останется в запасе, а Понсе выйдет с первых минут. В остальном сочетания игроков выглядят обычными

Телеканал Матч ТВ не транслирует встречу. Ее можно будет посмотреть на платном канале Матч Премьер.