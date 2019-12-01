Мальтийскому предпринимателю Фенеку предъявли обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции

Мальтийскому предпринимателю Юргену Фенеку предъявли обвинение в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.

Фенека отправили под стражу, а его счета заморозили, пишет РБК со ссылкой на местное издание Malta Independent. Это произошло после того, как его задержали во время попытки покинуть Мальту на своей яхте. Бизнесмен не признает себя виновным, в том числе в сговоре с целью подрыва автомобиля Галиции. Однако, как говорят источники агентства Reuters, следствие считает именно Фенека организатором убийства. Немецкая Deutsce Welle, в свою очередь, называет его одним из самых известных предпринимателей Мальты. Правительство страны, тем не менее, отказалось предоставить ему иммунитет в обмен на важные показания по делу убийства журналистки. Мальтийские СМИ называют Фенека соратником премьер-министра страны Джозефа Муската. Как писала ранее Times of Malta, глава кабмина якобы сообщил коллегам, что планирует уйти в отставку из-за возникшего политического кризиса, связанного с убийством Галиции.

Журналистка газеты Malta Independent Дафна Каруана Галиция погибла в октябре 2017 года. Она стала известна благодаря своим антикоррупционным расследованиям. По данным следствия, незадолго до убийства Галиции приходили сообщения с угрозами.