Говорин: местные власти сами смогут найти средства для семей погибших и пострадавших в ДТП, не прибегая к допмерам

Депутат ГД от Забайкальского края Говорин уверен, что местные власти сами смогут найти средства для семей погибших и пострадавших в ДТП, не прибегая к дополнительным мерам

Зампред думского комитета по здравоохранению, депутат Госдумы от Забайкалья Николай Говорин уверен, что местные власти сами смогут найти собственные средства для семей погибших и пострадавших в ДТП с автобусом, не прибегая к дополнительным мерам. Так он прокомментировал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщение, что властями края был объявлен сбор средств среди населения.

«Администрация Забайкальского края в полной мере примет и найдет собственные средства для решения таких вопросов в связи с возникшим трагическим событием. Наверное, их обращение является как бы дополнением что ли», — сказал он.

По словам Н.Говорина, в подобных ситуациях руководство края всегда «принимает очень активное участие».

«В местных бюджетах есть резервный фонд, у губернатора края есть полномочия распоряжаться такими средствами. Мне не известны другие случаи, а я как депутат от Забайкалья слежу за ситуацией в крае. Таких проблем в целом не возникало. И в этом случае, я думаю, что не возникнет», — отметил депутат.

Аварийная опасность в Забайкалье, добавил Н.Говорин, находится на очень высоком уровне, и нужен комплексный анализ факторов, которые регулярно приводят к смертельным ДТП.

Ранее сообщалось, что министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края совместно с региональным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил сбор денег для пострадавших и семей погибших в ДТП в Сретенском районе, где с моста упал автобус. Желающим предлагают перечислить деньги на счет Фонда.

В воскресенье в Забайкальском крае произошло ДТП с рейсовым автобусом Сретенск — Чита в 60 км от города Сретенска. В автобусе находились 44 человека. По данным регионального УМВД, погибли 19 человек.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают сотрудники полиции, врачи скорой помощи.