Рейсовый автобус Сретенск – Чита сегодня рухнул с моста в замерзшую реку Куэнга в Забайкалье

По данным МЧС, погибли 19 человек, 22 пострадали. К этому часу опознаны тела 16 погибших. Возбуждено уголовное дело. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин распорядился в сжатые сроки расследовать обстоятельства трагедии.

Следователи ищут свидетелей аварии Как сообщил ТАСС официальный представитель регионального управления СК Егор Марков, следствие обращается за помощью ко всем очевидцам этого ДТП, ко всем автовладельцам, проезжавшим в момент аварии по указанном участку дороги и имеющим регистраторы в автомобилях. Конфиденциальность гарантируется. Свидетели могут найтись и среди местных жителей. До приезда спасателей именно они оказывали помощь раненным. Об этом в эфире РБК рассказал один из добровольцев Петр Никифоров

По предварительным данным смертельное ДТП могло быть связано с техсостоянием автобуса.