Британский гонщик «Мерседеса» Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа ЧМ по автогонкам Ф-1 Гран при абу Даби

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа ЧМ по автогонкам Ф-1 Гран при абу Даби. Второе место занял голландец Макс Ферстаппен и «Ред Булл», третье — Шарль Леклер из «Феррари». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым. Хэмилтон досрочно стал шестикратным чемпионом мира за два этапа до окончания сезона.
2019-12-01T18:32:00+03:00
2019-12-01T18:33:49+03:00
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18:32, 01 декабря 2019
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