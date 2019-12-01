Британский гонщик «Мерседеса» Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа ЧМ по автогонкам Ф-1 Гран при абу Даби

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа ЧМ по автогонкам Ф-1 Гран при абу Даби. Второе место занял голландец Макс Ферстаппен и «Ред Булл», третье — Шарль Леклер из «Феррари». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым. Хэмилтон досрочно стал шестикратным чемпионом мира за два этапа до окончания сезона.