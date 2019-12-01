Суд в Свердловской области оштрафовал блогера Александра Скутина на 30 тысяч рублей по статье о «неуважении к власти»

Он оставил в соцсети нелицеприятный комментарий к новости о погружении Владимира Путина в батискафе на дно Финского залива. Как передает «МБХ медиа», Скутин свою вину признал, объяснив свои действия тем, что был пьян. Какой именно текст написал Скутин, в постановлении суда не уточняется.
2019-12-01T18:32:00+03:00
2019-12-01T18:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 01 декабря 2019
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