В Свердловской области накануне задержали основательницу религиозного движения «Ученики Иисуса Христа» Гайнуллину

Как сообщают источники Znak.com и URA.ru, именно в этой организации, по версии следствия, состояли родители девятилетнего мальчика, тело которого 29 ноября нашли в парке в Екатеринбурге. Официального подтверждения этой информации не было. Ребенок, предположительно, умер еще в начале ноября от асфиксии из-за кляпа во рту. Перед этим родители могли избить его плетью, пытаясь «изгнать из него бесов». 48-летняя Гайнуллина не участвовала в убийстве ребенка, но, якобы, по просьбе родителей два дня подряд пыталась его воскресить. Накануне в Уфе задержали и отца мальчика, мать находится в Беларуси.