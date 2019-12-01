В Свердловской области накануне задержали основательницу религиозного движения «Ученики Иисуса Христа» Гайнуллину

Как сообщают источники Znak.com и URA.ru, именно в этой организации, по версии следствия, состояли родители девятилетнего мальчика, тело которого 29 ноября нашли в парке в Екатеринбурге. Официального подтверждения этой информации не было. Ребенок, предположительно, умер еще в начале ноября от асфиксии из-за кляпа во рту. Перед этим родители могли избить его плетью, пытаясь «изгнать из него бесов». 48-летняя Гайнуллина не участвовала в убийстве ребенка, но, якобы, по просьбе родителей два дня подряд пыталась его воскресить. Накануне в Уфе задержали и отца мальчика, мать находится в Беларуси.
2019-12-01T18:31:00+03:00
2019-12-01T18:31:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 01 декабря 2019
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