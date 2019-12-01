23 человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Тунисе

Ранее сообщалось о 22-ух жертвах.

Проезжая на большой скорости автобус не вписался в резкий поворот и упал на дно оврага, — сообщает американское агентство Associated Press. Всего внутри было 43 человека. По данным МВД Туниса, выжившие получили травмы различной степени тяжести. Есть и те, кто находится в критическом состоянии, их число не уточняется.

Агентство ТАСС со ссылкой на Управление гражданской обороны страны пишет, что большинство пострадавших – люди от двадцати до тридцати лет, в основном, это студенты. Авария произошла на шоссе между столицей и городом Айн Дахарим. Местная пресса пишет, что это популярный туристический район, где нередко проходят экскурсии. Как правило, люди приезжают туда посмотреть на национальные парки, расположенные недалеко от Алжира.

Посольство России в Тунисе сейчас выясняет есть среди пострадавших российские граждане. В Дипмиссии сказали «Интерфаксу», что находятся в тесном контакте с компетентными органами для выяснения этих подробностей.