Комитет по разведке Конгресса США завершил закрытые слушания в рамках процедуры импичмента президента Трампа

Комитет по разведке Конгресса США завершил закрытые двухнедельные слушания в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Уже послезавтра, как ожидается, в комитете пройдёт голосование по докладу.

Расследование касается так называемого «украинского дела». Процесс импичмента Трампа начали демократы-конгрессмены. Они подозревают президента США в попытке надавить на президента Украины Владимира Зеленского с целью заставить активизировать расследовании в отношении сына Джо Байдена — главного соперника Трампа на предстоящих выборах президента страны в следующем году. Хозяин Белого дома, как утверждают демократы, грозился заморозить военную помощь Украине. Поводом стал телефонный разговор Трампа с украинским лидером в конце июля. Доклад уже завтра обсудят в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, пишет газета Politico. До этого он провёл закрытые слушания с более чем десятью свидетелями по делу. Законодателям отвели сутки на обсуждение доклада, затем по нему комитет нижней палаты Конгресса проголосует. Демократы, которых в нём большинство его, скорее всего, поддержат. Это станет важным шагом для процедуры импичмента хозяина Белого дома, пишет газета. Затем документ вынесут на рассмотрение юридического комитета Конгресса. На слушания республиканцы хотят вызвать специалистов по конституционному праву. Их привлечение позволит восстановить объективность процесса импичмента, Юридический комитет в свою очередь пригласил поучаствовать в слушаниях самого Трампа. Ему глава комитета направил письмо. Слушания могут пройти в среду.

Трамп ранее отрицал утверждения, что оказывал давление на президента Украины.