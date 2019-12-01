В Твери могут демонтировать мемориальные доски, установленные в память о жертвах репрессий

Речь идет о досках, установленных на здании медицинской академии.

Причиной для снятия досок памяти жертв сталинских репрессий и польских военнопленных может стать проверка прокуратуры. Об этом сообщил глава правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Он опубликовал у себя в фейсбуке копию документа прокуратуры, в котором ведомство просит проверить законность установки досок. В самом здании тверской медакадемии, на фасаде которого они размешены, ранее находилось управление НКВД. «Новая газета», в свою очередь, со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ пишет, что результаты проверки выявили отсутствие документов по установке досок. Кроме того, по данным издания, в прокуратуре считают, что документальных фактов того, что именно в здании медакадемии проводились расстрелы, в частности, польских военнопленных нет. А одна из досок, как считают в надзорном ведомстве, и вовсе должна быть размещена на соседнем доме. В «Мемориале» сообщили, что в пятницу на заседании тверской комиссии по топонимике должны были решить вопрос о правомерности нахождения двух мемориальных досок на здании медакадемии. Однако каковы были итоги обсуждения, пока неизвестно.

В Тверской области на мемориальном кладбище «Медное» захоронено более 6 тысяч поляков, расстрелянных НКВД в 1940 году в рамках «катынского дела».