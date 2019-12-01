Петербургские Полицейские задержали около сотни футбольных болельщиков накануне матча Зенита и Спартака

В центре э отчитались, что предотвратили массовые драки.

Утром в отделении полиции оказались 86 человек, 81 больельщтк спартака и ещё пятеро зенитовец. Как сообщает интернет издание Фонтанка ру большая часть этих задержаний связана с попытками фанатов из Москвы и Петербурга устроить массовую драку. У метро Волковская сотрудники центра э обнаружили автобус и легковушки болельщиков из Москвы, у них с собой были биты, капы и боксерские перчатки. Еще 25 фанатов из Москвы задержалии около часа ночи на Большой Конюшенной, рядом баром там они собирались напасть на зенитовцев. Фонтанка ру пишет, что с околофутбольщиками Зенита , например из одной из старейших группировок Jolly Nevsky Hooligans, полицейские ограничились профилактической беседой, задерживать почти никого не стали. Напомню, накануне во время матча молодежных команд спартака и Зенита полиция также задержала пятерых москвичей, которые оскорбляли нападающего Артема Дзюбу.

Матч между Зенитом и спартаком начнётся в 7 вечера.