19 человек погибли, более 20-ти пострадали в результате крупного ДТП в Забайкалье

Рейсовый автобус рухнул с моста на лед замерзшей реки. Единственной версией случившегося называют лопнувшее колесо, из-за которого водитель потерял управление.

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился в сжатые сроки расследовать все обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Основной причиной падения автобуса с моста стало, скорее всего состояние дороги. Так считает автомобильный эксперт Эхо Москвы Сергей Асланян

То, что качество дорог и всей транспортной инфраструктуры в Забайкалье неудовлетворительное признал в эфире РБК и журналист местного издания «Вечорка» Никита Ильяш

Кстати, владельца автобуса, который рухнул с моста в реку в Забайкалье Сергея Пнева, в этом году трижды штрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на судебные органы Читы. Кроме того, с начала года Ространснадзор трижды проверял Пнева по своей линии. Последний раз в сентябре. Сведений о выявленных нарушений у МБХ Медиа нет.

В России необходимо создать специальный контроль за всеми видами пассажирских перевозок. На этом в эфире РБК заявил президент ассоциации «Единая Транспортная система — автобусные линии страны» Борис Лоран

К этому часу опознаны тела 16 из 19 погибших при падении автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом ТАСС сообщил и. о. вице-премьера края Андрей Гурулев. Глава региона Александр Осипов заверил, что помощь семьям погибших и пострадавшим будет оказана. Размеры компенсаций устанавливаются.

Вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил своему аппарату

взять на контроль ход расследования трагедии в Забайкальском крае