Мэрия Москвы пообещала запустить удлиненные поезда на МЦД-1 на неделю раньше плана

Как заявили в департаменте транспорта Москвы, составы из 11 вагонов на МЦД Белорусско-Савеловского направления будут запущены уже 2 декабря. Первоначально удлинить составы на МЦД-1 планировалось 9 декабря. Напомню, до 8 декабря пользоваться МЦД можно бесплатно.
2019-12-01T17:32:00+03:00
2019-12-01T17:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 01 декабря 2019
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