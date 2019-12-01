Мэрия Москвы пообещала запустить удлиненные поезда на МЦД-1 на неделю раньше плана

Как заявили в департаменте транспорта Москвы, составы из 11 вагонов на МЦД Белорусско-Савеловского направления будут запущены уже 2 декабря. Первоначально удлинить составы на МЦД-1 планировалось 9 декабря. Напомню, до 8 декабря пользоваться МЦД можно бесплатно.