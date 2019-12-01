Туристический автобус попал в аварию в Тунисе

По данным МВД страны, погибли 22 человека. В автобусе, который съехал в кювет и перевернулся, находились 43 человека, включая водителя. О национальности туристов пока не сообщается. Посольство России в Тунисе сейчас выясняет, были ли в этом автобусе россияне.