Туристический автобус попал в аварию в Тунисе

По данным МВД страны, погибли 22 человека. В автобусе, который съехал в кювет и перевернулся, находились 43 человека, включая водителя. О национальности туристов пока не сообщается. Посольство России в Тунисе сейчас выясняет, были ли в этом автобусе россияне.
2019-12-01T17:32:00+03:00
2019-12-01T17:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 01 декабря 2019
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