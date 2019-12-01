Владельца автобуса, который рухнул с моста в реку в Забайкалье трижды штрафовали за нарушение правил перевозки

Владельца автобуса, который рухнул с моста в реку в Забайкалье Сергея Пнева, в этом году трижды штрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на судебные органы Читы. Кроме того, с начала года Ространснадзор трижды проверял Пнева. Последний раз в сентябре. Сведений о выявленных нарушений у МБХ Медиа нет.
2019-12-01T17:30:00+03:00
2019-12-01T17:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:30, 01 декабря 2019
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