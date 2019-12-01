Владельца автобуса, который рухнул с моста в реку в Забайкалье трижды штрафовали за нарушение правил перевозки

Владельца автобуса, который рухнул с моста в реку в Забайкалье Сергея Пнева, в этом году трижды штрафовали за нарушение правил перевозки пассажиров. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на судебные органы Читы. Кроме того, с начала года Ространснадзор трижды проверял Пнева. Последний раз в сентябре. Сведений о выявленных нарушений у МБХ Медиа нет.