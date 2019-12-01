Полиция Санкт-Петербурга провела массовые задержания фанатов Спартака, которые приехали на матч Спартака с Зенитом

Информация о том , что случилось накануне, ночью и сегодня весьма разноречива. Болельщики говорят о сотнях задержанных после рейдов по барам города, где граждан отвозили в участок только за то, что у них московская прописка. Об этом со ссылкой на свой источник сообщают РИА-Новости. Фонтанка пишет о 86 задержанных, пятеро из которых – болельщики Зенита. Всех их отпустили составив протоколы о мелком хулиганстве, так что они при желании смогут пойти на матч. И наконец, официально задержали семерых. Одного местного несовершеннолетнего передали родителям, двоих отпустили, а четверо остаются в полиции. При этом все они попали в участок после матча дублирующих составов, на котором спартаковские фанаты продолжили обструкцию воспитанника клуба Артема Дзюбы, который сейчас играет за Зенит. С трибуны выкрикивали, что форвард кривоног.

Матч между Зенитом и Спартаком начнется в 19 часов. Трансляции на общедоступных каналах не будет.