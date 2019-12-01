Ленинский суд Екатеринбурга отправил под домашний арест адвоката Владислава Вострецова

Его обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

Домашний арест адвоката продлится как минимум до 28 января. Почему суд избрал такую меру пресечения, неизвестно, поскольку заседание было закрыто для журналистов. Их попросили удалиться по требованию прокуратуры, пишет интернет-газета Znak.com.

По версии обвинения, Владислав Вострецов был посредником при передаче взятки для замруководителя отдела Следственного комитета Свердловской области Михаила Бусылко. Источник znak.com сообщает, что бизнесмен Виталий Трухин, который позже и рассказал правоохранительным органам о взятке, попросил фигуранта дела помочь связаться со следователем. Он хотел уговорить офицера снова открыть уголовное дело о хищении активов Металлургического завода имени Бардина в Екатеринбурге. Предполагалось, что общая сумма взятки составит почти два миллиона рублей, а сам юрист получит за посредничество двести тысяч.

Адвокат Вострецова сказал агентству ТАСС, что тот уже признал свою вину и помогает следствию.

Михаила Бусылко, которого обвинение считает получателем взятки, также отправили сегодня под домашний арест на два месяца.