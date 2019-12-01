Минздрав Забайкальского края опубликовал список пассажиров, госпитализированных после падения автобуса с моста

Минздрав Забайкальского края опубликовал список 19-ти пассажиров автобуса, госпитализированных после падения автобуса с моста в замерзшую реку. Состояние четырех пострадавших оценивается как тяжелое. В результате трагедии погибли 19 человек. О трагедии в Забайкальском крае проинформирован премьер-министр Дмитрий Медведев. Он уже поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой организовать помощь пострадавшим и родственникам жертв. Необходимую помощь окажут и власти Забайкалья. Как сообщила ТАСС официальный представитель губернатора Елена Назарова, окончательно вопрос о размере компенсаций будет решен, когда будут полностью установлен ы погибшие и пострадавшие. Параллельно власти Забайкальского края объявили сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении автобуса. Как сообщает пресс-служба губернатора региона, распределение средств будет вестись прозрачно, отчет будет размещен на сайте краевого минтруда и соцзащиты. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Забайкальского края Николая Каргина оказать помощь нуждающимся в связи с ДТП в Сретенском районе края