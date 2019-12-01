Задержанный в Екатеринбурге адвокат признался в посредничестве во взятке для замглавы Свердловского управления СК

Задержанный в Екатеринбурге адвокат признался в посредничестве во взятке для первого замглавы Свердловского управления СК Михаила Бусылко. Как заявил ТАСС адвокат Юрий Еланцев, подозреваемый сотрудничает со следствием. О задержании Бусылко и адвоката Владислава Вострецова стало известно накануне. Возбуждено уголовное дело. Бусылко Вострецов помещены под домашний арест. По словам Еланцева, взятка в 2 млн рублей предназначалась Бусылко за отмену постановления о прекращении уголовного дела.

Вострецов ранее возглавлял следственный отдел в Верхней Пышме, Свердловской области. После увольнения работал адвокатом, сдал экзамены на получение адвокатского статуса во Владимирской области, но работал в Екатеринбурге.