Парламент Ирака утвердил отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Накануне Махди заявил, что покидает свой пост на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не стихающих в стране почти два месяца. В Ираке с начала выступлений против коррупции и за улучшение условий жизни погибли по меньшей мере 400 человек, тысячи получили ранения.
2019-12-01T16:32:00+03:00
2019-12-01T16:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 01 декабря 2019
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