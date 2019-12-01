Парламент Ирака утвердил отставку премьер-министра страны Аделя Абдель Махди

Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». Накануне Махди заявил, что покидает свой пост на фоне антиправительственных протестов и беспорядков, не стихающих в стране почти два месяца. В Ираке с начала выступлений против коррупции и за улучшение условий жизни погибли по меньшей мере 400 человек, тысячи получили ранения.