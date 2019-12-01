На сегодняшний день в Великобритании насчитывается 74 выпущенных по УДО осужденных по террористическим статьям. Об этом в свете пятничного теракта на Лондонском мосту сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Нападение с ножом на прохожих совершил досрочно освобожденный из тюрьмы 28-летний Усман Хана. Он отбывал 16 лет за намерение взорвать лондонскую биржу. Ранее Джонсон высказался за минимальный срок за преступления, связанные с терроризмом, не менее 14 лет без права на УДО.
2019-12-01T16:32:00+03:00
2019-12-01T16:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 01 декабря 2019
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