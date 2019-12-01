На сегодняшний день в Великобритании насчитывается 74 выпущенных по УДО осужденных по террористическим статьям. Об этом в свете пятничного теракта на Лондонском мосту сообщил премьер-министр Борис Джонсон. Нападение с ножом на прохожих совершил досрочно освобожденный из тюрьмы 28-летний Усман Хана. Он отбывал 16 лет за намерение взорвать лондонскую биржу. Ранее Джонсон высказался за минимальный срок за преступления, связанные с терроризмом, не менее 14 лет без права на УДО.