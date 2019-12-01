По меньшей мере 22 человека погибли в автокатастрофе в Тунисе

Как сообщает арабская пресса, на одной из автострад на севере страны перевернулся автобус. По сведениям местных СМИ, автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. В общей сложности в нем находилось 43 пассажира, в том числе школьники. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился вниз по крутому склону. Были ли в автобусе россияне пока не известно. Это сейчас выясняют российские дипломаты.
2019-12-01T16:31:00+03:00
2019-12-01T16:31:27+03:00
https://echo.msk.ru/news/2546817-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:31, 01 декабря 2019
Загрузка комментариев...