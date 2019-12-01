По меньшей мере 22 человека погибли в автокатастрофе в Тунисе

Как сообщает арабская пресса, на одной из автострад на севере страны перевернулся автобус. По сведениям местных СМИ, автобус принадлежал частному туристическому агентству и направлялся из столицы страны в город Айн-Драхма. В общей сложности в нем находилось 43 пассажира, в том числе школьники. По предварительным данным, автобус перевернулся на дороге и скатился вниз по крутому склону. Были ли в автобусе россияне пока не известно. Это сейчас выясняют российские дипломаты.