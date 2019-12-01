Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, не был застрахован

Об этом ТАСС сообщил источник в страховой отрасли. По словам собеседника агентства, в этом случае возмещение ущерба ляжет на перевозчика. Пассажирский выполнявший рейс по маршруту Чита – Сретенск упал с моста через реку Куэнга. По данным местных властей погибли 19 человек, включая водителя, 22 пассажира пострадали.
2019-12-01T16:30:00+03:00
2019-12-01T16:30:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 01 декабря 2019
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