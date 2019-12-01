Автобус, упавший с моста в Забайкальском крае, не был застрахован

Об этом ТАСС сообщил источник в страховой отрасли. По словам собеседника агентства, в этом случае возмещение ущерба ляжет на перевозчика. Пассажирский выполнявший рейс по маршруту Чита – Сретенск упал с моста через реку Куэнга. По данным местных властей погибли 19 человек, включая водителя, 22 пассажира пострадали.