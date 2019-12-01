Более десяти лет он возглавлял в Нидерландах легендарный Королевский оркестр Концертгебау, более пятнадцати лет стоял во главе Симфонического оркестра Баварского радио, напоминает «Интерфакс».
Церемония прощания с Марисом Янсонсом пройдет в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича 5 декабря и начнется в 10:30.
В Петербурге в возрасте 76 лет умер дирижер Марис Янсонс
Более десяти лет он возглавлял в Нидерландах легендарный Королевский оркестр Концертгебау, более пятнадцати лет стоял во главе Симфонического оркестра Баварского радио, напоминает «Интерфакс».