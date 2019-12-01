Полиция возбудила уголовное дело из-за плакатов, которые повесили в вагоне петербургского поезда

На них шла речь об аннексии Крыма и терактах, которые произошли в России.

Управление на транспорте МВД возбудило уголовное дело о вандализме. Силовикам не понравились закрашенные красной краской окна электрички и стенды о терактах, которые повесили в вагоне. По версия следствия неизвестный закрасил окна цитирую с целью нарушения порядка и нравственности. Внутри поезда повесил плакаты, которые были выполнены в фирменном стиле РЖД. Только вместо сообщений о правилах проезда и провоза багажа на них рассказывалось о терактах, которые произошли Москве, петерьурге, Беслане и Волгограде, на одном из стендов речь шла об аннексии Крыма. Люди которые оказались в вагоне говорили, что как будто бы попали в музей терроризма. Теперь художника — активиста ищет полиция.

Тому, кто закрасил окна вагонов и повесил плакаты грозит арест на срок до трёх месяцев.