Задержана предполагаемая глава религиозной секты, причастная к убийству в Екатеринбурге мальчика 9 лет из Белоруссии

Задержана предполагаемая глава религиозной секты, член которой по версии следствия причастен к убийству в Екатеринбурге 9-летнего мальчика из Белоруссии.

Следователи допросили 48-летнюю Земфиру Гайнуллину, она как сообщают уральские СМИ, возглавляет секту «Ученики Христа». Доказательств её причастности к убийству пока нет. Тем не менее, следователи выяснили, что Гайнуллина два дня пыталась оживить 9-летнего мальчика. Когда этого сделать не удалось, ребёнка закопали. На допросе глава секты назвала себя ученицей Бога и сказала что цитата «не живёт в этом мире». Мальчика как предполагает следствие, убили его родители, члены секты. Они задержаны. Перед этим мать, гражданка Белоруссии, пыталась скрыться на родине. Тело ребёнка нашли в четверг в лесопарке на юго-западе Екатеринбурга, а убийство произошло почти месяц назад. Ребёнка по предварительным данным задушили, а перед этим избили плетью. Так набожные родители предположительно пытались изгнать бесов из мальчика. По данным издания znak.com глава секты и её ученики за последние полтора года объехали с проповедями больше полусотни городов России и Белоруссии. Они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

В семье помимо убитого ребенка есть еще несколько детей, они, возможно, были свидетелями убийства.