Правительство РФ держит на особом контроле ситуацию в Забайкалье, где погибли 19человек в ДТП с пассажирским автобусом

Правительство России держит на особом контроле ситуацию в Забайкалье, где погибли 19 человек в ДТП с пассажирским автобусом. Это сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Автобус сегодня упал с моста на замерзшую реку и перевернулся.

В России необходимо создать и наладить специальный механизм контроля за всеми пассажирскими перевозками. Об этом в эфире РБК рассказал президент ассоциации «Единая транспортная система – автобусные линии страны» Борис Лоран.

Существующие методы контроля за перевозками, которые есть в распоряжении Транснадзора, не способны полностью обеспечить безопасность пассажиров, добавил Борис Лоран.